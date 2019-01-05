ЦИК предоставила право наблюдения за выборами трем организациям

Центральная избирательная комиссия Украины предоставила разрешения иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта первым трем общественным организациям, передает украинское информагентство "Укринформ".



Сообщается, что такое решение ЦИК принял на своем заседании в четверг. Первые разрешения выданы всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы", общественным организациям "Сознательная общественность" и "Черниговская правозащитный союз".



Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. Свои документы для регистрации кандидатами в президенты уже подали пять политиков: экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, правозащитник Владимир Ратуш, лидер социал-демократов и член партии БПП Сергей Каплин, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

