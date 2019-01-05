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Вышел трейлер комедийного хоррора "Дрон"
В Сети появился трейлер комедийного фильма ужасов "Дрон", режиссером которого выступил Джордан Рубин. Фильм был опубликован на YouTube-канале фильма.
В ленте показан самоуправляемый дрон, который совершает охоту на людей, заманивая их в хитроумные ловушки. В итоге гаджет становится серийным убийцей, справиться с которым не могут ни полиция, ни спецназ.
В главных ролях снимаются Анита Брим (известная по "Лиге справедливости"), Джон Брозертон (снявшийся в "Форсаже 7") и Саймон Рекс (фильм "Мачо и ботан").
Сценаристами картины выступили Эл и Джон Капланы, которые являются создателями картины "Бобры-зомби", снятого также Рубином.
Выход фильма ожидается 28 января 2019 года.
Источник: Корреспондент
04.01 13:31