Вышел трейлер комедийного хоррора "Дрон"

В Сети появился трейлер комедийного фильма ужасов "Дрон", режиссером которого выступил Джордан Рубин. Фильм был опубликован на YouTube-канале фильма.



В ленте показан самоуправляемый дрон, который совершает охоту на людей, заманивая их в хитроумные ловушки. В итоге гаджет становится серийным убийцей, справиться с которым не могут ни полиция, ни спецназ.



В главных ролях снимаются Анита Брим (известная по "Лиге справедливости"), Джон Брозертон (снявшийся в "Форсаже 7") и Саймон Рекс (фильм "Мачо и ботан").



Сценаристами картины выступили Эл и Джон Капланы, которые являются создателями картины "Бобры-зомби", снятого также Рубином.



Выход фильма ожидается 28 января 2019 года.





