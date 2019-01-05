Эксперты пересмотрели взгляд на болезнь Альцгеймера

Неврологи сделали удивительное открытие: потеря нейронов может улучшать состояние человека при развитии болезни Альцгеймера. Как передает "Naked Science", ученые сделали этот вывод по итогам экспериментов с генетически модифицированными мушками - моделями болезни Альцгеймера. У насекомых наблюдались характерные для болезни симптомы: потеря памяти, координационные нарушения, которые усугублялись по мере старения.



Некоторое время назад исследователи подняли вопрос конкурирования клеток в организме. Данный процесс предотвращает преждевременное старение, позволяя ликвидировать дефектные клетки. В рамках экспериментов ученые форсировали гибель клеток, после чего состояние мушек улучшилось - поведение было максимально приближено к норме.



Если теория о пользе гибели клеток подтвердится, то все представления о болезни Альцгеймера могут оказаться ложными. Дело в том, что до недавнего времени исследователи пытались всеми возможными способами предотвратить смерть клеток мозга.

