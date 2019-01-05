В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда

Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны. Об этом в пятницу журналистам сообщил первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.



"Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны", - сказал Чуприян.



Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня и проходила круглые сутки, 3 января МЧС объявило о ее завершении.



В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.



