Польская церковь не признала созданную на Украине "новую церковь"

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что Польская церковь не признает созданную недавно на Украине из раскольников структуру, и что "объединительный собор" не решил проблему раскола, а лишь еще больше усложнил ее.

Письмо митрополита Саввы стало ответом на послание патриарха Варфоломея предстоятелям всех поместных православных церквей, в котором он сообщал о результатах так называемого объединительного собора в Киеве 15 декабря и выражал надежду на признание образованной структуры и ее нового руководителя — "митрополита" Епифания.



Глава Польской церкви отметил, что "объединительный собор" привнес в жизнь общества "много болезненных явлений, не только церковных, но и социально-политических". В этом собрании приняли участие представители раскольнических групп, лишенные священнического и епископского сана, напомнил митрополит Савва, текст письма которого приводит сайт УПЦ.



"Следует отметить, что, согласно нашей древней церковной традиции, запрет (в служении. — Прим. ред.) снимает тот, кто его налагал. Во всяком случае, у (главы неканонической церковной структуры на Украине. — Прим. ред.) Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Так называемому "митрополиту Епифанию", а в действительности светскому человеку, нанесен вред", — говорится в письме.



Завершая свое послание, предстоятель Польской церкви призвал патриарха Варфоломея созвать собрание всех предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения его решений по Украине. Митрополит Савва также напомнил, что "автокефалия, согласно убеждениям поместных православных церквей, предоставляется только по представлению Матери-Церкви после консультаций со всеми предстоятелями".



Копию своего письма — ответа Константинопольскому патриарху польский митрополит разослал к сведению главам всех поместных церквей.



В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.



В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии новосозданной структуры.

