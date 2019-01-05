Глава МИД Японии 14 января обсудит с Лавровым в Москве мирный договор

Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Москву с официальным визитом и 14 января проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство.



"Глава МИД Коно совершит визит в Россию с 12 по 16 января. 14 января он проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе нее стороны обсудят двусторонние отношения, в первую очередь проблему мирного договора", - говорится в сообщении.



В конце 2018 года на Коно и Лаврова была возложена ответственность за переговорный процесс по мирному договору. При этом непосредственно вести переговоры будут заместители министров Такэо Мори и Игорь Моргулов, которые станут специальными представителями лидеров Японии и России.



На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.



В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.



