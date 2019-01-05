Соединенное Королевство находится на искусственном жизнеобеспечении

В 2018 году, когда постепенно прояснялись детали того, как в конечном счете будет выглядеть Брексит, те политические разногласия, которые много лет существовали между четырьмя нациями Соединенного Королевства, становились все заметнее. Коротко говоря, Брексит наглядно продемонстрировал, что основы, поддерживающие Соединенное Королевство, уже некоторое время постепенно разрушались.

Нынешняя безвыходная ситуация в Вестминстере — а также то, чем она может угрожать союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, — пугает политиков, придерживающихся самых разных убеждений.



Джейкоб Риз-Могг (Jacob Rees-Mogg), убежденный консерватор и евроскептик, сказал мне ранее на этой неделе: «Две главные опасности для союза — это отделение Северной Ирландии от Великобритании, как это предлагается в соглашении о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, и второй референдум, который узаконит призывы к повторному голосованию по вопросу о независимости Шотландии».



Наглядной иллюстрацией этого движения в политике Соединенного Королевства и ставших его следствием разногласий является история голосований в этой стране за последние восемь лет.



Давайте в качестве отправной точки возьмем всеобщие выборы 2010 года, когда избиратели сделали выбор в пользу коалиции Консервативной партии Дэвида Кэмерона и либеральных демократов Ника Клегга (Nick Clegg). Эти два центриста казались довольно надежными партнерами в тот смутный период, который начался сразу после глобального финансового кризиса 2008 года.



За пять лет правления той коалиции были введены такие меры жесткой экономки, которые убедили многих экспертов в области политики в том, что Лейбористская партия под руководством ее тогдашнего лидера Эда Миллибэнда (Ed Miliband) сможет вернуть себе контроль.



Тем не менее, в 2015 году партия Кэмерона получила большинство мест в парламенте, что стало для многих настоящим шоком. Большинство шотландцев проголосовали за Шотландскую националистическую партию. После провалившегося референдума по вопросу о независимости Шотландии, который состоялся годом ранее, результаты всеобщих выборов оказались очевидным признаком того, насколько огромным стал разрыв между Англией и Шотландией.



Далее давайте перенесемся в тот момент, когда референдум по Брекситу уже прошел, а Кэмерон проиграл Терезе Мэй на досрочных выборах в 2017 году. Многие избиратели в тех районах Англии, которые выступали в поддержку Брексита, отдали предпочтение не ей, а Джереми Корбину (Jeremy Corbyn) из Лейбористской партии, который в тот момент еще не определился со своей позицией по Брекситу, хотя большая часть его партии придерживалась проевропейских взглядов. Мэй потеряла большинство, однако по странному стечению обстоятельств она получила множество голосов в Шотландии, поддерживавшей идею сохранения Соединенного Королевства в составе ЕС, хотя именно ее партия выступила с предложением так называемого жесткого Брексита.



Несомненно, мнения британских граждан разделились, и эти разногласия особенно заметны в политике четырех стран Соединенного Королевства. В Англии Лондон, являющийся самым богатым и самым густонаселенным городом Соединенного Королевства, заметно контрастирует с остальной частью страны. Именно в Лондоне началась кампания в поддержку второго референдума, который может остановить процедуру Брексита. Однако именно английские избиратели принесли победу кампании за выход Великобритании из ЕС. Это создает напряженность не только внутри Англии, но и в союзе в целом: англичане имеют наибольшее политическое влияние внутри союза, и зачастую именно они диктуют политику, которая затрагивает всех.



Если говорить о Брексите, то, по мнению сторонников сохранения Соединенного Королевства в составе ЕС в Шотландии, Англия выводит их из Евросоюза против их воли. Что еще тревожнее, результаты проведенных недавно опросов показали, что избиратели Консервативной партии в Англии будут счастливы, если союз распадется в обмен на хорошие условия Брексита.



Раскол стал еще заметнее в Шотландии. Шотландская националистическая партия, несомненно, стремится провести второй референдум по вопросу о независимости страны — и вступить в Евросоюз в качестве независимого государства. Между тем шотландские консерваторы предпочли бы более мягкую версию Брексита, чтобы защитить шотландскую экономику, одновременно сохранив союз — именно в этом они расходятся с английскими консерваторами.



В Северной Ирландии национальная ассамблея не собиралась уже почти два года, после того как соглашение о разделе власти, позволяющее юнионистам и республиканцам участвовать в работе правительства, провалилось.



Несмотря на это, Демократическая юнионистская партия продолжает поддерживать баланс сил в Вестминстере и является одним из главных препятствий, мешающих Мэй провести сделку по Брекситу через парламент.



Эта партия считает, что в сделке не было отражено их самое важное требование: никаких трений между Северной Ирландией и Великобританией. «Мы не хотим получить жесткую границу, мы считаем, что есть множество способов решить этот вопрос», — сказала мне Эмма Литл-Пенгелли (Emma Little-Pengelly) из Демократической юнионистской партии, комментируя вопрос границы. По ее мнению, предложение Мэй и Евросоюза «гарантирует отсутствие контроля на границе между двумя суверенными государствами, создавая 68 новых пунктов контроля на границе между Великобританией и Северной Ирландией».



Должно быть, Демократическую юнионистскую партию очень беспокоит тот факт, что те, кто хочет провести сделку Мэй через парламент, а также бескомпромиссные сторонники Брексита среди избирателей с радостью избавляются от собственных «красных линий» ради того, чтобы довести этот процесс до конца.



По всей видимости, политики забыли об одном: некоторые чиновники в Брюсселе говорят на английском языке. И чиновники Евросоюза в изумлении следят за тем хаосом, который начался в Соединенном Королевстве.



«Непонятно, чего хочет Соединенное Королевство, — сказал Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt), координатор Европарламента по Брекзиту. — Надеюсь, та сделка, которая была согласована, будет поддержана большинством. Если этого не случится, членам парламента придется заняться поисками компромиссного решения касательно будущих отношений. Каким бы ни был их выбор, нам необходимо, чтобы соглашение о выходе получило одобрение, чтобы избежать катастрофических последствий».



Несмотря на то, что многие в Вестминстере не готовы прислушиваться к советам бывшего премьер-министра Бельгии, он высказывает вполне здравую мысль. Рискованная политика не может служить достаточно веским основанием для того, чтобы такая важная страна, как Соединенное Королевство, скатилась в черную дыру, которую она сама создала.



Хорошая новость заключается в том, что обе основные партии считают, что союз необходимо сохранить. Наши избранные чиновники вполне способны объединиться в вопросе, который, по их собственным заверениям, их очень волнует.



По мере приближения кульминации Брексита политическая элита, вероятно, активизируется, и мы все наконец увидим выход из сложившейся тупиковой ситуации. Им нужно убедить общественность в необходимости сохранить союз — в противном случае он продолжит распадаться. Если этого не случится, тогда Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, продолжит существовать на искусственном жизнеобеспечении.



И, если мы не воспользуемся этим моментом, чтобы укрепить союз между четырьмя странами, лишь немногие будут его оплакивать в том случае, если его отключат от аппарата.

