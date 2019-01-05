Русская легенда «Черный паук»

Россия, находящаяся на момент написания этой статьи на 41-м месте в рейтинге ФИФА (FIFA), — футбольная страна, которая после распада Советского Союза принимала участие в трех чемпионатах мира по футболу (не считая Чемпионата мира 2018 года, который состоялся в России — прим. пер.). И хотя у русских нет значительных успехов, они подарили футболу много известных имен.

Из них сразу приходят на ум Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Александр Кержаков. Но в истории российского футбола есть еще один футболист, историю которого невозможно не написать. В те годы, когда он защищал ворота московского «Динамо», его называли «Черным пауком», а некоторые — «Черной пантерой». Давайте вспомним легендарного вратаря Льва Яшина спустя 28 лет после его кончины…



Источником вдохновения для таких прозвищ послужило пугающее впечатление, которое он производил в черной форме с ног до головы при росте 190 сантиметров, в том числе на впервые транслировавшемся по телевидению Чемпионате мира 1958 года. Те, кто застал эти годы, называют его отцом современных вратарей, создателем современного вратарского искусства. В черно-белые времена, когда работа вратаря заключалась в том, чтобы молча ждать в рамке ворот своей участи, он постоянно осыпал инструкциями своих игравших в обороне товарищей, при необходимости выходил из ворот и брал на себя роль защитника, бесстрашно бросался в ноги сопернику, уверенно отбивал мяч кулаками. Известно, что именно он был изобретателем техники отбивания мяча кулаком, к которой часто обращаются вратари в современном футболе, когда им бывает сложно намертво взять мяч.



Будучи первым вратарем, который выходил на перехват мяча за пределы штрафной, он удостоился восхищения итальянского футболиста Сандро Маццолы (Sandro Mazzola). «Этот человек бьет по мячу лучше меня», — сказал итальянский форвард. Но и это не все! Он вошел в историю футбола как вратарь, отразивший самое большое количество пенальти. В наши дни никто даже не приблизился к рекорду легендарного вратаря, который за всю свою карьеру отразил более 150 пенальти. И не случайно, как вы понимаете, он единственный в истории футбола голкипер, выигравший награду «Золотой мяч»…



Яшин родился в Москве 22 октября 1929 года в семье рабочих. Его детские годы, которые проходили в бедности в коммунальной квартире, стали еще тяжелее с вступлением Советского Союза во Вторую мировую войну. В то время, когда его сверстники были заняты игрушками, он уже в 12 лет работал на оборонном заводе, производившем продукцию для военных нужд, и в это же время начал защищать ворота заводской футбольной команды. Вскоре он заиграл в молодежной команде московского «Динамо». В 1950 году в товарищеском матче за главную команду клуба он пережил крупнейшее потрясение в своей карьере, когда мяч, посланный вратарем команды-соперника из своей штрафной площади, стал голом в его воротах. В тот сезон у Яшина была возможность защищать ворота только в двух матчах. Из-за того курьезного гола он был обречен сидеть на скамейке запасных и пытался восстановить утраченную уверенность в себе, защищая ворота хоккейной команды московского «Динамо». Выигранный в составе хоккейной команды в 1953 году Кубок СССР усилил его веру в собственные силы, и он снова встал в ворота футбольной команды клуба. В 1950-1970 годы Яшин защищал ворота московского «Динамо» в 326 матчах. В 1954 году он был приглашен в сборную Советского Союза. На Олимпийских играх в Мельбурне, проведенных в 1956 году, он пропустил всего два гола и стал узнаваемой всеми звездой…



Но изменил его судьбу Чемпионат мира 1958 года, проходивший в Швеции… Яшин был самым ярким игроком сборной Советского Союза, которая вышла в четвертьфинал на этом чемпионате. Несмотря на два гола, которые он пропустил в матче с выигравшей турнир Бразилией и в противостоянии с серьезной командой того времени Англией, ему удалось предотвратить крупный счет. Советская сборная, которая после дополнительного матча с Англией вышла из группы, в следующем туре уступила хозяйке чемпионата и попрощалась с турниром, но все равно вошла в число лучших на нем.



На Чемпионатах мира 1962 и 1966 годов Яшин уже был спортсменом, которого хорошо знали любители футбола и с которого брала пример увлекающаяся вратарским искусством молодежь. Однако Чемпионат мира 1962 года прошел для него не очень успешно. Если в первом матче с Югославией он не пропустил ни одного мяча в свои ворота, гол, забитый с углового во втором матче группового этапа колумбийским футболистом Маркосом Коллом (Marcos Coll), показал, что, как каждый хороший вратарь, он тоже может ошибаться. В конце концов он человек! Хотя после этого матча сборная СССР вышла из группы с первого места, в следующем туре русские не прошли Чили. В матче против этой южноамериканской команды Яшин пропустил два гола. Эладио Рохас (Eladio Rojas), автор второго гола в этом матче, вместо того, чтобы радоваться забитому мячу, побежал к воротам соперника и обнял вратаря. Возможно, даже он не верил, что сможет забить гол этой легенде! После того матча французская газета «Экип» (L'Equipe) на своей первой полосе написала, что карьера гигантского вратаря подходит к концу. Но французы ошиблись. В 1963 году Яшин стал «лучшим футболистом в Европе», а на Чемпионате мира 1966 года впервые в истории вывел свою команду в полуфинал…



Великолепный вратарь, который за свою 20-летнюю карьеру в составе московского «Динамо» и сборной СССР пять раз становился чемпионом СССР, три раза выигрывал Кубок СССР, один раз Кубок Европы и не пропустил ни одного мяча в 270 матчах, попрощался с футболом в 1971 году, юбилейным матчем, состоявшемся в присутствии 100 тысяч зрителей, надев форму сборной в 75-й раз. В тот день на поле были Пеле (Pele), Эйсебио (Eusebio), Беккенбауэр (Beckenbauer), Бобби Чарльтон (Bobe Charlton), Герд Мюллер (Gerd Müller), и это было показателем уважения к великому вратарю. В то время, когда Яшин играл в футбол, особо не приветствовалось, чтобы вратари становились капитанами команд, поэтому у него не было возможности поносить капитанскую повязку. Думаю, что в наши дни все могло бы быть по-другому…



Легендарный вратарь, которому в 1986 году ампутировали ногу из-за гангрены, ушел от нас в октябре 1990 года, на 62-м году жизни, по причине рака желудка. Лев Яшин, который был похоронен в России с особыми почестями, был выбран лучшим вратарем XX века по версии «Международной федерации футбольной истории и статистики» (International Federation of Football History & Statistics). Еще раз напомним, что ни один вратарь в истории футбола, кроме него, не смог стать обладателем приза лучшего футболиста Европы, полученного им в 1963 году. Бронзовая скульптура, установленная в память о нем у входа на стадион «Динамо», встречает посетителей этого храма футбола в наши дни. Прекрасно описывает этого незабываемого спортсмена ответ, который журнал «Фо фо ту» («Four Four Two») дал на вопрос о секрете вратарского мастерства Льва Яшина в статье, опубликованной в феврале этого года: «Вратарь, пропустив гол, должен сильно страдать, должен мучиться, словно под пытками. Если после пропущенного гола вратарь остается спокойным, это значит конец его карьеры. И уже неважно, что он сделал в прошлом, потому что у такого вратаря нет будущего!».



Источник: Birgün



