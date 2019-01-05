Боксера-собачника, убившего охранника Порошенко, задержали и предъявили подозрение

Столичные прокуроры объявили о подозрении мужчине, который ночью 2 января во время уличного конфликта в Печерском районе убил местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.



Отмечается, что подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте.



Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении указанного преступления, с места происшествия скрылся и лишь вечером 03 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.



Сейчас указанное лицо задержано на основании ст. 208 УПК Украины и объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

