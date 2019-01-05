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Лом золота в ломбарде
Многие компании и ломбарды в Киеве активно скупают золота лом по цене от 350 гривен за грамм и выше. Если потратить время на оценку рынка и анализ отзывов пользователей, можно найти наиболее выгодного партнера на все случаи жизни.
Что такое лом драгметаллов?
Лом драгоценных металлов (золота, серебра, платины) - это поврежденные или дефектные ювелирные изделия, которые подлежат дальнейшей переплавке. В эту категорию входят отходы таких изделий:
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Банковские слитки.
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Ювелирные украшения.
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Инвестиционные и антикварные монеты.
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Техническое золото.
Ко вторичному золоту относятся все ювелирные изделия, которые потеряли эстетическую привлекательность.
В процессе оценки лома не учитывается художественная или функциональная ценность изделия. При ценообразовании играет роль лишь вес и проба.
Предприятия и ломбарды покупают вторичное золото для дальнейшей переработки или перепродажи ювелирным компаниям.
Стоимость лома
Стоимость лома золота в ломбарде постоянно меняется, и зависит от таких факторов:
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Стоимость золота на бирже. Этот показатель постоянно колеблется как в одну, так и в другую сторону.
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Вес. Очевидно, что чем больший чистый вес драгоценного металла, тем больше будет цена скупки.
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Проба. Этот показатель говорит о содержании благородного металла в предмете. Чем больший процент вспомогательных примесей (так называемых лигатур), тем ниже проба и ниже цена.
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Ценовая политика компании. Каждая финансовая организация придерживается своей ценовой политики. При этом «дорого» не всегда означает «лучше», ведь в последнее время увеличилось количество мошенников.
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Наличие примесей других драгметаллов. Сравнительно недавно ювелирный рынок пополнился новинками, в которых используется сплав сразу нескольких металлов. Такие изделия и лом из них стоят дорого.
Как уже говорилось выше, эстетическая или функциональная ценность не учитывается при оценке. Чаще всего в качестве лома сдают испорченные украшения 585 пробы и стоматологическое золото.
Как выбрать ломбард?
Чтобы не попасть в лапы мошенников и выгодно продать драгметаллы, нужно учитывать такие критерии при выборе партнера:
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Репутация и отзывы. Зайдите в Интернет и почитайте отзывы о компании.
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Наличие сайта. Если у ломбарда есть работающий полнофункциональный сайт, скорее всего, ему можно доверять.
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Ценовые условия. Многие компании привлекают клиентов различными хитростями и уловками, о которых узнает человек только при оформлении договора. Старайтесь сразу спрашивать у персонала о деталях акции.
При сотрудничестве с ломбардами нужно быть очень внимательными. Доверяйте только проверенным компаниям с кристально чистой репутацией.
Скупка лома ломбардами
Ломбарды скупают золота лом по цене, самой выгодной на рынке. Большинство компаний работает с учетом всех правил и требований актуального украинского законодательства. Принимают изделия и лом таких типов:
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Ювелирные украшения – кольца, браслеты, серьги, цепочки, кулоны, броши.
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Золотые инвесторские или антикварные монеты.
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Стоматологическое золото.
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Банковские слитки.
Ломбарды принимают поврежденные либо потерявшие эстетическую привлекательность изделия, которые невозможно или нерентабельно восстановить, в виде лома.
Оценкой имущества занимаются квалифицированные специалисты с высоким уровнем теоретических и практических знаний. При проверке считываются сведения с маркировки предмета, а также выполняется химический быстрый анализ.
Проба драгоценного металла определяется согласно мировым стандартам – по государственному или другому клейму.