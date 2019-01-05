Глава МИД Польши заявил, что Варшава не считает Туска своим представителем в Евросоюзе

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью изданию Polska Times глава внешнеполитического ведомства республики Яцек Чапутович.



"Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, но не считаем его представителем Польши", - сказал министр, напомнив, что на последних выборах главы Евросовета в 2017 году республика выдвинула на этот пост евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, а кандидатуру Туска предложила председательствовавшая тогда в ЕС Мальта.



"За несколько часов до саммита об избрании Туска объявила в ходе выступления в Бундестаге [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Выглядело так, как будто он был представителем Германии, хотя и, возможно, неформальным", - добавил Чапутович.



По его словам, для Польши сейчас важно не допустить распространения мнения о том, что Туск является представителем республики в ЕС. Во-первых, его переизбрание вопреки позиции Польши было "сомнительным с этической точки зрения", а во-вторых, "признание, что Туск не был представителем Польши, а [был представителем], скажем так, Германии, может осложнить его возвращение к политической жизни [в Польше]", указал глава МИД.

