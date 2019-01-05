Задержанные в Грузии украинцы прекратили голодовку

Задержанные в начале декабря в Грузии шесть украинцев прекратили голодовку. Об этом в пятницу, 4 января, сообщил адвокат Гиоргий Ростомашвили, пишет Интерфакс-Украина.



По его словам, все задержанные отрицают обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.



"Задержанные по просьбе родных и близких прекратили голодовку, продолжающуюся в тюремном заведении более 20 дней. К сожалению, правительство Украины заняло непонятную позицию в отношении своих сограждан и до сих пор не обращается к грузинским властям", - сказал адвокат.



Суд по данному делу состоится 24 января.



Напомним, 2 декабря шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились. У них изъяли пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство.



Установлено, что задержанные прибыли в Грузию страну 27 ноября, накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную связь этих лиц с проходящими в стране политическими процессами.



По словам адвокатов, задержанные утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью. Суд арестовал их 4 декабря. Тогда же они объявили голодовку.

