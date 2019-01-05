Хакеры выложили персональные данные сотен политиков ФРГ

Интернет-взломщики опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, в частности данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD TV в пятницу, пишет Reuters.



Данные, опубликованные на аккаунте Twitter, также содержали адреса, личные письма и копии удостоверений личности, сообщил общественный телеканал, сославшись на филиал rbb. Опубликованная информация касалась всех крупнейших немецких партий, за исключением ультраправых AfD. Личности хакеров и их мотив неизвестны, говорится в сообщении.



Немецкий журналист Джулиан Рёпске отмечает, что хакеры опубликовали данные около 40 немецких общественных тележурналистов и 10 артистов, большинство из которых известно своей левой политической позицией. "Вы не видели, что я использую слово "Россия", поскольку нет доказательств ее участия. Но то, что я могу сказать, заключается в том, что хакерам понадобилось месяцы, если не годы, чтобы собрать, проверить, классифицировать и описать утечку данных, что указывает на группу высокого профессионализма", - написал он в своем Twitter.

