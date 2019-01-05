В Крыму назвали условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море

Проблем с проходом украинских кораблей в Азовское море, при строгом соблюдении международных норм и требований судоходства, нет, сообщил вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.



Ранее советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей. По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".



"Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет. Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств. Украинские власти этого слышать не хотят, делая заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе", - сказал Мурадов.



По его словам, киевские власти взяли курс на эскалацию ситуации в Керченском проливе.



"Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому", - подчеркнул Мурадов.



В конце ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, отказываясь подчиниться законным требованиям российских властей. В результате корабли задержали, а украинских моряков арестовали.

