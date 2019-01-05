Следов взрывчатки на обломках подъезда в Магнитогорске нет

Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России завершили осмотр фрагментов завала с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Каких-либо следов взрывчатки не выявлено.



"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.



Как сообщалось, власти Магнитогорска считают, что взрывы дома и маршрутки не связаны между собой. Людей попросили не верить слухам.



Напомним, что в Магнитогорске из-под завалов рухнувшего после взрыва газа дома спасли 10-месячного ребенка. Его мать вместе с еще одним 3-летним сыном выбралась из разрушенного подъезда сразу после взрыва газа, а младенец провел под завалами около 36 часов.



