Захарова: британская сторона направила запрос на консульское посещение Пола Уилана

Лондон запросил консульский доступ к задержанному в России по подозрению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, который также является поданным Великобритании. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Он находится в работе", - сказала дипломат.



Ранее британская газета The Times сообщила о том, что задержанный обладает британским подданством.



В понедельник ФСБ России объявила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В среду Уилана посетил в следственном изоляторе "Лефортово" американский посол в России Джон Хантсман.



По официальным данным, 48-летний Уилан является руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей, прежде всего трансмиссий. Известно также, что он до зачисления в ряды американских ВС работал в 1990-х годах в полиции Мичигана, где и проживает в городке Новай близ Детройта. Фирма BorgWarner сигнализировала о том, что Уилан поехал в Москву по личным делам, а не находился в служебной командировке.

