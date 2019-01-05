ВСУ подтвердили, что их боец попал в плен в Донбассе
Украинская горно-штурмовая бригада "Закарпатский легион" подтвердила, что их боец Андрей Качиньский попал в плен в Донбассе.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинских силовик, пытавшийся выйти к позициям ополчения, взят в плен.
"На видео действительно военнослужащий нашей бригады", - говорится на странице бригады в Facebook.
Источник: Strana.ua
04.01 16:00