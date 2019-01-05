Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что страной "правят дебилы"

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что страной "правят дебилы", комментируя закрытие всех заграничных избирательных участков на территории России.



Ранее глава МИД страны Павел Климкин посчитал, что проведение выборов в России "лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, — просто опасно".



"Я считаю, что это (решение о запрете. — Прим. ред.) не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею. Так закройте посольство (Украины в России. — Прим. ред.) тогда вообще, если вы не можете им управлять, закройте все", — сказал он.



Ранее депутат заявил, что намерен обжаловать решение о закрытии избирательных участков в суде.



В понедельник украинский ЦИК закрыл все пять участков для голосования, которые были созданы на постоянной основе в России. Комиссия внесла ряд изменений в перечень постоянных загранучастков, созданных еще в 2012 году. ЦИК изменил границы трех участков — в Грузии, Казахстане и Финляндии. Кроме того, стало известно о ликвидации пяти пунктов для голосования, при этом в постановлении не указано, где они находятся, обозначены только их номера.

Как заявил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, решение Киева о закрытии избирательных участков на территории России противоречит Конституции Украины, гарантирующей право на всеобщее свободное волеизъявление ее граждан.

