Телеканал «Интер» к Рождеству подготовил специальные программы

В светлый праздник Рождества Христова «Интер» 6 и 7 января будет транслировать богослужения, покажет документальный проект и праздничные выпуски программ «Готовим вместе» и «Касается каждого».



Во время трансляции Рождественских богослужений миллионы зрителей смогут присоединиться к службам в главной святыне – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В воскресенье, 6 января, в 17:00 на «Интере» начнется трансляция вечернего Рождественского богослужения. В понедельник, 7 января, в 8:50 – спецвыпуск «Слова Предстоятеля»: праздничное обращение к верующим Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. А в 9:00 – трансляция Рождественской Божественной литургии.







В воскресенье, 6 января, в 9:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск кулинарной программы «Готовим вместе».



В Сочельник, или Святой вечер, по традиции на столе должны стоять двенадцать постных блюд, в том числе символ праздника – кутья. Хозяйки всегда тщательно выбирают, чем будут угощать родных и близких в канун Рождества. С такой же щепетильностью подошел к выбору рецептов праздничного выпуска «Готовим вместе» и шеф-повар Андрей Дромов. Он поделится со зрителями рецептами трех оригинальных постных блюд. В меню этого выпуска: кутья из пшеницы с медом, изюмом, орехами и сухими ягодами; постный пирог с грибами и овощами; вареники с черносливом и дроблеными грецкими орехами.



А ведущий Андрей Доманский расскажет зрителям о древних традициях празднования Святого вечера и о том, какие оригинальные блюда к Сочельнику готовят жители других стран.







В понедельник, 7 января, в 8:05 «Интер» покажет документальный проект собственного производства – «От Рождества до Крещения». Многое на Земле изменилось с тех пор, как Мария с Иосифом пришли в Вифлеем. Но из поколения в поколение люди берегут места, которые были свидетелями евангельских событий.



Телезрители вместе со съемочной группой «Интера» пройдут по земному пути Иисуса Христа – от рождения и до крещения в Иордане. Дотронутся до Рождественской Звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере. Поднимутся на гору Свержения и взглянут на долину последней битвы добра и зла. Побывают в месте, где река Иордан спускается с небес на землю. И, самое главное, зрители получат ответ на вопрос: почему после посещения Святой земли люди начинают новую жизнь?



А в 18.00 на «Интере» – праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» под названием «Чудеса под Рождественской Звездой». В студии проекта вспомнят невероятные истории, которые доказывают: любовь и вера творят настоящие чудеса.

