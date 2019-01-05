"Томос автокефалии" выставят на обозрение

Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний заявил, что 7 января совершит литургию в киевском соборе Святой Софии, после чего "томос автокефалии" будет выставлен на всеобщее обозрение. Власти Украины рассчитывают, что церемония вручения томоса состоится 6 января во время визита в Турцию президента страны Петра Порошенко.

После церемонии запланирована совместная божественная литургия Варфоломея и главы "новой украинской церкви" Епифания.



"На праздник Рождества Христова в древней святыни украинского народа - святой Софии Киевской… Епифаний совершит божественную литургию… во время богослужения будет находиться долгожданный томос. После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день", - сообщается в Facebook на странице "Православной церкви Украины".



В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

