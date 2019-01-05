Омелян назвал прекращение ж/д сообщения с Россией неизбежным

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежным.



"Мы видим по объективным нашим цифрам, что количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в Россию неумолимо сокращается. То есть оно будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", — заявил он в эфире телеканала ZIK.



Ранее украинское ведомство внесло в кабинет министров официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В ответ в Госдуме заявили, что Россия технически к этому готова.



С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг был инициативой Киева. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что по итогам 2017 года самым прибыльным стал фирменный поезд "Украина", он принес Киеву почти шесть миллионов долларов прибыли.



Летом 2018 года в российском Минтрансе сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения, но надеются, что до их принятия дело не дойдет. В Совфеде назвали заявления украинских властей "очередным дешевым блефом" и добавили, что политика русофобии довела Киев до полной нищеты.

