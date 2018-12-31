Партия "Наши" подала иск против ЦИК Украины

Партия "Наши" подала иск против ЦИК Украины

Партия "Наши", лидером которой является депутат Верховной рады Евгений Мураев, подала административный иск против решения центризбиркома Украины перенести избирательные участки с территории РФ в соседние страны.

В понедельник, 31 декабря, центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович и партия "Оппозиционный блок" уже заявили о подаче в суд с целью обжаловать это решение.

"Решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории Российской Федерации является не просто незаконным, а стыдным. Уходящая власть так цепляется за свои сладкие кресла, что уже не обращает внимания вообще на какие-либо условности. Но так не будет. Сегодня мы - партия "НАШИ" - подали административный иск о признании действий центризбиркома противоправными и отмене ее решения №274 от 31.12.2018 года", - написал в пятницу в своем Facebook Мураев.

По его словам, на территории России за пять лет, несмотря на "мантры о войне", ни одно украинское дипучреждение закрыто не было. Все учреждения работают, избирательные участки находятся в них законно и целесообразно, заявил Мураев.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта, предвыборная кампания началась 31 декабря. По данным СМИ, пять кандидатов уже подали заявления в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, среди них — экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, правозащитник Владимир Ратуш, лидер социал-демократов и член партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.