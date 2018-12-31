Партия "Наши" подала иск против ЦИК Украины

Партия "Наши", лидером которой является депутат Верховной рады Евгений Мураев, подала административный иск против решения центризбиркома Украины перенести избирательные участки с территории РФ в соседние страны.



В понедельник, 31 декабря, центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович и партия "Оппозиционный блок" уже заявили о подаче в суд с целью обжаловать это решение.



"Решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории Российской Федерации является не просто незаконным, а стыдным. Уходящая власть так цепляется за свои сладкие кресла, что уже не обращает внимания вообще на какие-либо условности. Но так не будет. Сегодня мы - партия "НАШИ" - подали административный иск о признании действий центризбиркома противоправными и отмене ее решения №274 от 31.12.2018 года", - написал в пятницу в своем Facebook Мураев.



По его словам, на территории России за пять лет, несмотря на "мантры о войне", ни одно украинское дипучреждение закрыто не было. Все учреждения работают, избирательные участки находятся в них законно и целесообразно, заявил Мураев.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта, предвыборная кампания началась 31 декабря. По данным СМИ, пять кандидатов уже подали заявления в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, среди них — экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, правозащитник Владимир Ратуш, лидер социал-демократов и член партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

