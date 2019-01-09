У стран ЕС нет претензий к украинцам из-за безвиза - Климкин

Ни у одной страны-члена Евросоюза нет проблем с безвизом для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью программе Завтрак с 1+1 во вторник, 8 января.



"С Украиной ни у кого реальных проблем с безвизом нету. Ни с одной страной. Никто никогда... ни один из министров иностранных или внутренних дел мне не сказал: слушай, Павел, вот у тебя там есть реальная (проблема - ред.)", - отметил Климкин.



Он подчеркнул, что в то время, как в европейских государств есть вопросы к действиям криминальных банд из отдельных стран, к украинцам таких претензий нет.



Климкин отметил, что украинцы в основном соблюдают требования безвиза, а случаев, когда после завершения 90-дневного периода они нелегально остаются в Европе, немного. "Мы пытаемся подсчитывать, эта цифра невелика", - заверил министр.



Министр также отметил, что большинство украинских трудовых мигрантов не злоупотребляют безвизом для работы в Европе, а работают там легально.

