Порошенко дал Филарету звание Герой Украины

Президент Украины Петр Порошенко принял решение присвоить звание "Герой Украины" члену Синода и почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету (Денисенко). "Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь.

Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал глава Украинского государства на странице в Facebook во вторник вечером.



Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).



5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.



В конце декабря митрополит Епифаний заявил, что патриарх Филарет продолжит служение Украинской церкви во Владимирском соборе.



Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что предстоятелем ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а он остается патриархом.

