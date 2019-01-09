Защита Фирташа надеется, что США откажутся от обвинений в адрес бизнесмена

Защита украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа надеется, что прокуроры из США отзовут обвинения в адрес бизнесмена по делу о взятках в Индии из-за выявленных обстоятельств, заявил журналистам адвокат Фирташа Ленни Девис.



Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается, что основной уликой против Фирташа является страница из отчета международной консалтинговой компании McKinsey по запросу Boeing. По данным издания, в отчете говорилось о якобы предложениях Фирташа дать взятки индийским чиновникам. Издание сообщило, что McKinsey подтвердила разработку такого отчета.



"Мы надеемся, что прокуроры Чикаго подадут письменный документ в министерство юстиции Австрии и в австрийский суд, в котором будут исправлены их ошибки и будут отозваны какие-либо претензии и необоснованные обвинения, вытекающие из слайда (подготовленного компанией McKinsey – ред.), которые являются плодом деятельности компании, которая не имеет никакого отношения ни к господину Фирташу, ни к его компании", - заявил Девис. Адвокат также добавил, что отчет McKinsey стоит отнести к категории предположений, а не фактов.



Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.

