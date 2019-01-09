Появились требования МВФ к Украине о повышении цены на газ

Программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованного во вторник, 8 января. МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая.

Следующий этап – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.



Также эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%.



В то же время, в Фонде подчеркнули важность пенсионной реформы для Украины через неблагоприятные демографические тенденции, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.



В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.



В то же время, в МВФ отметили высокие риски реализации программы из-за неразрешенного конфликта на Донбассе и нестабильной внешней среды. Кроме того, программа находится под угрозой в связи с риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.



Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т.ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.



Также в МВФ назвали сроки пересомотра выполнения программы, по итогам которых будут приняты решения о выделении двух траншей на 2,6 миллиарда долларов.

