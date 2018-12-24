Элладская церковь обсудит ситуацию на Украине на заседании Синода

Элладская православная церковь обсудит ситуацию с предоставлением автокефалии на Украине на специальном заседании Священного Синода Иерархии с участием всех греческих иерархов.



Такое решение принято во вторник на заседании Постоянного Священного Синода Элладской православной церкви, прошедшем под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.



Постоянный Священный Синод является органом управления церкви, решения по наиболее важным вопросам принимаются на собраниях Священного Синода Иерархии. Члены Постоянного Синода переизбираются раз в год.



На Постоянном Синоде "было зачитано письмо под номером 119/24.12.2018 от Вселенского патриарха Варфоломея в связи с избранием первого предстоятеля новой автокефальной церкви Украины, а также соответствующее письмо нового предстоятеля церкви Украины Епифания и Блаженнейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Постоянный Священный Синод решил передать этот вопрос о признании со стороны Элладской церкви новой автокефальной церкви Украины на Священный Синод Иерархии Элладской церкви", - говорится в решении по итогам первого дня заседания Постоянного Синода.



Патриарх Варфоломей 5 января подписал, а 6 января передал томос автокефалии Епифанию, избранного на объединительном соборе двух раскольничьих церквей Украины главой новой церковной структуры.



"Внеочередное заседание, как ожидается, будет созвано в конце января с участием всех 82 иерархов Элладской православной церкви", - сообщил РИА Новости источник в церкви.



Как пояснил собеседник агентства, сейчас Константинопольская церковь добивается признания новой церкви на Украине.



В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.



В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

