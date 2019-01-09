ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК. Таким образом, всего на сегодня зарегистрированы пять кандидатов на пост президента Украины.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта, предвыборная кампания началась 31 декабря. Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал первым кандидатом в президенты Украины экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.



"Сегодня, 8 января, комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрированы пять кандидатов на пост президента Украины", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.



Сообщается, что такие решения был приняты на заседании ЦИК во вторник.

В частности, согласно сообщению, зарегистрированы кандидатами в президенты: лидер социал-демократов и член партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый, а также самовыдвиженец, профессора кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик.



"Рассмотрев указанные документы (вышеперечисленных персон – ред.), комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта", - говорится в сообщении.

