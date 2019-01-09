В центре Львова избили почетного консула Бельгии

Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове, сообщает во вторник сайт газеты "Вести".



"Во Львове избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. Инцидент произошел вечером, 7 января, на проспекте Шевченко, 18", — сообщили "Вестям" в полиции Львовской области.



По информации газеты, в Галицкий отдел полиции Львовской области с заявлением обратился Гарцула Ярослав Иванович. По его словам, неизвестный мужчина сделал ему замечание в агрессивной форме по поводу того, как он припарковал автомобиль. В ходе общения неизвестный нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в область головы.



Полицейские установили личность подозреваемого в нападении, свою вину он признал. В данное время он отпущен под подписку о невыезде.



"Согласно предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой", — сообщает газета.

