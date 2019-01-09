Суд признал противоправным распоряжение Парубия

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил административный иск народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина") к председателю Верховной Рады Украины Андрея Парубия о признании противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели. Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда Киева.



Суд признал противоправным и отменил абз.3 п.4 распоряжения спикера украинского парламента "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины в Верховной Раде Украины" о запрете народным депутатам ездить в командировки в дни пленарных заседаний (этот запрет не распространялся на командировки депутатов для участия в официальных парламентских делегациях).



Суд также признал противоправными действия спикера по подготовке и направлению письма, которым отказано в согласовании командировок народных депутатов.



Свое решение суд мотивировал тем, что полномочия председателя Верховной Рады, установленные Конституцией Украины и законом "О Регламенте Верховной Рады Украины", не могут толковаться как полномочия, которые наделяют спикера правом устанавливать новые права/обязанности или создавать ограничения в работе народного депутата при исполнении им своих полномочий, в частности, в осуществлении командировок. Суд указал, что согласно закону "О статусе народного депутата Украины", никто не имеет права ограничивать полномочия парламентария, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины. В то же время, распоряжением не могут устанавливаться ограничения на осуществление полномочий народного депутата Украины, поскольку оно не является нормативно-правовым актом.



Окружной административный суд г.Киева рассматривал данное дело с марта 2018 года.

