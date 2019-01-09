Климкин призвал к введению постоянного запрета на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Такую меру политик назвал "умной и правильной фильтрацией".



"А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет", — цитирует его УНИАН.



Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. В конце декабря Петр Порошенко объявил об окончании его действия. На время военного положения Киев ограничил въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.





