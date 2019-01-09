Отношения между ЕС и США дошли до дипломатического скандала

Отношения между Евросоюзом и США на фоне двустороннего торгового противостояния и политических разногласий по позиции в отношении Ирана скатились до дипломатического скандала.



Аккредитованные в Брюсселе журналисты мировых СМИ обрушили во вторник на пресс-службу Еврокомиссии шквал вопросов, призывая исполнительную власть Европейского союза дать оценку решению США понизить статус ЕС до уровня исключительно международной организации. Вашингтон даже не проинформировал об этом европейские власти.



При предыдущем американском президенте Бараке Обаме Евросоюз был наделен еще и статусом правительства, которого Брюссель неожиданно лишила администрация Дональда Трампа, следуя исповедуемому новым хозяином Белого дома протекционистскому подходу и его оппозиции политике мультилатерализма в международных отношениях.



"Мы находимся в контакте со службами администрации США, чтобы понять те последствия, которые это решение может иметь для делегации Евросоюза в Вашингтоне", — заявила во вторник журналистам Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.



Евросоюз является наднациональным институтом, которому страны — члены сообщества передали часть своих политических и экономических полномочий. У него есть собственный парламент, своя исполнительная власть и единая валюта, что отличает это сообщество от других международных организаций, таких как ООН или НАТО.



"Решение вызывает удивление и носит унизительный характер по отношению к ЕС. Отношения между Вашингтоном сегодня более напряженные, чем когда-либо", — прокомментировал политический скандал дипломатический источник в Брюсселе.



В недавнем интервью изданию Politico посол США при ЕС Гордон Сондланд назвал эту организацию архаичной и обструкционистской европейской надстройкой. По его словам, Еврокомиссия "оторвана от реальности" и занимается регулированием того, что в этом не нуждается и даже еще не произошло, удушая при этом экономический рост и инновации.



Это заявление сделал высокопоставленный дипломат, которому по должности надлежит содействовать нормализации диалога между Соединенными Штатами и ЕС. Поэтому, по мнению ряда наблюдателей, сказанное Сондландом можно рассматривать как преднамеренное обострение двусторонних отношений.

О степени напряженности говорит и высказывание проамерикански настроенного главы Европейского совета Дональда Туска, который в разгар торгового противостояния США и ЕС заявил в мае 2018 года, что "с такими друзьями и враги не нужны".

