Украина рекордно нарастила экспорт яблок

В ноябре 2018 года Украина установила месячный рекорд по экспорту яблок, отгрузив 8 тысяч тонн продукции, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте аналитической платформы East Fruit.



По сравнению же с октябрём 2018 года экспорт яблок с Украины вырос в 2,8 раза.



"Украина впервые в истории экспортировала за месяц более 8 тысяч тонн яблок. И хотя по-прежнему значительный объем экспорта яблок с Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чем свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта по другим направлениям впечатляет", - считает руководитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Федор Рыбалко.



Он также отметил увеличение объема отгрузки украинских яблок в страны Евросоюза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, по оценкам ассоциации, около четверти всего экспорта украинских яблок пришлось на страны ЕС, при этом половина - это органические яблоки для переработки на сок, пюре и яблочный концентрат. Также, по словам Рыбалко, около 14% этой продукции, учитывая промышленные яблоки, экспортируется в страны Ближнего Востока.



Лидером среди стран ЕС по объему импорта украинского яблока для свежего рынка стала Болгария, на которую пришлась почти половина всех экспортных отгрузок свежего яблока из Украины в Евросоюз. Вторым крупнейшим импортёром стала Швеция с долей около 27% всего яблока для свежего рынка, экспортированного Украиной в ЕС.



Участники рынка надеются, что уже в декабре рекорд ежемесячного экспорта яблок с Украины будет обновлен.

