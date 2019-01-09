Вышел новый проморолик фильма "Капитан Марвел"

В Сети появился новый проморолик супергеройской ленты Капитан Марвел с актрисой Бри Ларсон в главной роли. В фильме ее героине придется противостоять суперзлодею Таносу. Ролик был опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.



Новый тизер-трейлер включает, главным образом, те же кадры, которые были показаны в двух предыдущих трейлерах. Однако есть также и несколько новых сцен. В частности, был добавлен эпизод с агентом Колсоном, который полюбился многим поклонникам вселенной Marvel.



В ролях в фильме также снимаются Джуд Лоу, Сэмюэл Лерой Джексон и Бен Мендельсон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.



Выход фильма в кинотеатрах Украины состоится 7 марта 2019 года.





