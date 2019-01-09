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Вышел новый проморолик фильма "Капитан Марвел"
В Сети появился новый проморолик супергеройской ленты Капитан Марвел с актрисой Бри Ларсон в главной роли. В фильме ее героине придется противостоять суперзлодею Таносу. Ролик был опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.
Новый тизер-трейлер включает, главным образом, те же кадры, которые были показаны в двух предыдущих трейлерах. Однако есть также и несколько новых сцен. В частности, был добавлен эпизод с агентом Колсоном, который полюбился многим поклонникам вселенной Marvel.
В ролях в фильме также снимаются Джуд Лоу, Сэмюэл Лерой Джексон и Бен Мендельсон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.
Выход фильма в кинотеатрах Украины состоится 7 марта 2019 года.
Источник: Корреспондент
09:30