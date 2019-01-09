Глава Польской Церкви: Епифаний – не священнослужитель

В Украине происходит нарушение канонического права, и это плохой прецедент, который может привести к хаосу.



Митрополит Варшавский и всея Польши Савва не поздравил новоизбранного «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания, поскольку считает его светским человеком. Об этом Предстоятель Польской Православной Церкви рассказал в интервью изданию Polityka.



«Этому молодому светскому человеку был причинен большой вред, когда назначили его митрополитом, – ответил Предстоятель на вопрос журналиста. – В свете канонического права он не священнослужитель. Он не рукоположен в канонической Церкви».



Митрополит Савва напомнил, что, согласно церковным канонам, вернуть раскольников в лоно Церкви может только та Церковь, от которой они отпали.



«Конечно, при условии, что раскольники принесут покаяние, – пояснил он. – Позже они могут быть рукоположены во священников и создавать автокефальную Церковь в Украине».



Польский Предстоятель выразил обеспокоенность несоблюдением канонического права в украинском церковном вопросе.



«Нарушение его (канонического права, – ред.) – плохой прецедент. Не исключено, что в Польше, где проживает более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет попытается организовать свои приходы в Польше. Недавно я слышал, что "Правый сектор" уже изучал возможности визита Епифания в Польшу. Нас ждет хаос», – отметил Архипастырь.



Он подчеркнул, что сначала украинской власти необходимо объединить страну и положить конец войне, и лишь потом заниматься церковными делами.



«У нас в Польше отношения с государством регулируются законом – у Католической Церкви есть Конкордат, мы пользуемся актом, который регулирует вопросы собственности. В Украине вся власть находится в руках государства, оно может даже лишить Церковь регистрации. Но самое главное, что в то же время Церковь создается путем объединения верующих. Они должны решить, к какой Церкви они хотят принадлежать», – подытожил Глава Польской Православной Церкви.



Ранее Польская Православная Церковь ответила отказом на письмо с предложением Константинопольского патриарха Варфоломея признать ПЦУ и ее нового руководителя. Копии письма-ответа Константинополю были разосланы Предстоятелям всех Поместных Православных Церквей, в том числе и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

