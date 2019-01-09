Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть эталонных марок в среду, 9 января, продолжают уверенный рост. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Dow Jones.



Отмечается, что подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.



Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на $1,39 (2,42%) и составляла на закрытие $58,72 за баррель.



Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на $0,81 (1,63%) - до $50,59 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,26 (2,6%), завершив день на отметке $49,78 за баррель.

