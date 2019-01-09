Международные резервы Украины побили новый рекорд

В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума, увеличившись по итогам года на 10,6%, и достигли на 1 января 2019 года 20,8 млрд долларов в эквиваленте. Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба НБУ. "По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным", - говорится в сообщении.



Указано, что в последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года.



Как пояснили в Нацбанке, увеличить международные резервы удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки НБУ избытка валюты на межбанковском рынке.



"Национальный банк получил возможность осуществить чистую покупку валюты на сумму 1,4 млрд долл. США без влияния на направление движения курса гривны", - подчеркнули в регуляторе.



Отмечается, что поступления от МВФ, ЕС и Всемирного банка в поддержку макрофинансовой стабильности и реформ в Украине составляли 2,4 млрд долл. США. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долл. США.



"Вместе с тем в течение года средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и НБУ по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. Их общая сумма составила 8,1 млрд долл. США", - подчеркнули в Нацбанке.



Там также добавили, что на прирост резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на 230 млн долл. США.

