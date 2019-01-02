От гриппа умерла 16-летняя девочка

От гриппа умерла 16-летняя девочка с Острожского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр.



"В Ровенской области зарегистрировано две смерти от инфекционных болезней. От гриппа умерла 16-летняя девочка с Острожского района. Ребенок обратилась 02.01.2019 года за медицинской помощью и сразу был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Острожской ЦРБ. Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными и 7 января девушка умерла", - говорится в сообщении.



Заключительный диагноз грипп А, вирусный энцефалит. Вирусологической лабораторией ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" лабораторно был подтвержден диагноз "грипп". При исследовании материала обнаружили РНК вируса гриппа А (H3N2). Ребенок не был вакцинирован против гриппа.

