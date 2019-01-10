Ученые не рекомендуют использовать зубную нить

Ученые не рекомендуют использовать зубную нить

Некоторые привычные практики вроде использования флосса (зубной нити для чистки пространства между зубами) могут быть небезопасными, предупреждают ученые. Как передает Medical Express, речь идет о практиках, повышающих в теле уровень токсичных перфторалкильных соединений, известных как PFAS.

Эти соединения можно найти в упаковке фастфуда, сковородах с антипригарным покрытием, в непромокаемой одежде, ковровых покрытиях, устойчивых к загрязнению. Помимо прямого контакта с вещами, содержащими PFAS, человек может столкнуться с ними, вдыхая воздух, частицы пыли и выпивая воду. Возможный итог - рак яичек и почек, болезни щитовидной железы, повышенный уровень холестерина и сниженная масса тела у новорожденного, сокращение показателей фертильности и проблемы с иммунитетом.

В рамках последнего исследования ученые оценивали концентрацию 11 разных PFAS в крови 178 женщин. Оказалось, женщины, пользовавшиеся зубной нитью, имели повышенный уровень одного типа PFAS - кислоты PFHxS.