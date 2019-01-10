Супрун рассказала, что делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ

В случае заболевания гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) следует оставаться дома. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.



"Оставайтесь дома, если вы заболели. Если есть высокая температура, проблемы с дыханием, вы чувствуете себя плохо, позвоните своему врачу или вызывайте скорую", - отметила руководитель МОЗ.



По ее словам, для профилактики заболевания гриппом следует чаще мыть руки и вакцинироваться.



При этом она добавила, что в группу риска из-за гриппа попадают маленькие дети, пожилые люди, медицинские работники. Эти категории населения больше всех нуждаются в вакцинации.

