Томос вернулся в Украину – Порошенко

Свиток Томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже вернулся в Украину из Константинополя, где в среду находился на подписании членами Синода Вселенского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.



"Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно", - сказал П.Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в четверг.



После слов главы государства свиток Томоса был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.



"Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ровно. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма", - сказал П.Порошенко.



Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томос 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.



7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.



После этого Томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата, который традиционно собирается 9-го числа каждого месяца.



Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор заявил, что Томос об автокефалии будет возвращен в Украину безотлагательно после подписи участниками синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи Вселенским патриархом, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

