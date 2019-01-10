Минздрав не запрещал вызывать семейного врача на дом

Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызывать семейного врача или терапевта на дом - этот вопрос должен решаться лично между пациентом и доктором. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам перед заседанием правительства в четверг, 10 января, сообщает УНН.



"Нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой. Приказ написан так, что если у вас есть свой врач, вы подписали с ним декларацию, вы (в случае необходимости - ред.) должны обратиться напрямую к врачу и поговорить с ним, договориться, или он приедет к вам или вы к нему поедете, или вы должны позвонить в "скорую"", - пояснила руководитель Минздрава.



По словам Супрун, в случае тяжелого течения болезни лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чем ждать осложнений.



При этом она добавила, что тревожными симптомами для больного должна стать высокая температура, затруднение дыхания и другие симптомы, которые беспокоят больного.

