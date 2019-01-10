Вопрос об объединении с РФ не стоит - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным "однозначно определили" отсутствие вопроса об объединении двух государств. Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба белорусского президента.



"Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - заявил Лукашенко.



Он также отметил, что разговоров об объединении двух государств сегодня слишком много, в том числе "и у россиян". "Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал белорусский лидер.

Касаясь экономического сотрудничества с Россией, "президент констатировал, что практически все проблемы в отношениях между странами решены в более или менее приемлемом варианте".

"Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера", - отметил Лукашенко.



По словам белорусского лидера, он с президентом России договорился, что "эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне".



Лукашенко добавил, что определенные проблемы остаются и в сфере автоперевозок.

