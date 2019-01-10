Умер оскароносный звукорежиссер и один из создателей Матрицы

В США скончался известный голливудский звукорежиссёр Грегг Рудлофф, обладатель трех Оскаров. Кинематографист умер на 64-м году жизни. Об этом пишет Hollywood Reporter.



Правоохранители называют вероятной причиной смерти самоубийство. Точные результаты станут известны после вскрытия.



За свою продолжительную карьеру он поработал более чем над 200 фильмами. Среди его работ проекты Идеальный шторм, Операция Арго, совместные с Клинтом Иствудом фильмы Флаги наших отцов (2006) и Снайпер (2014), а также Матрица, Безумный Макс: Дорога ярости и другие.

