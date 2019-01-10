Кабмин назначил главу Укрзализныци

Кабинет министров Украины назначил Евгения Кравцова главой Укрзализныци по предложению наблюдательного совета компании. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании в четверг, 10 января. До этого Кравцов занимал должность исполняющего обязанности главы Укрзализныци. Решение о назначении было поддержано без возражений.



"Мы даем ему мандат на профессиональное управление Укрзализныцей. И нам всем надо, чтобы в 2019 году получили прогресс по стабильности и качеству работы. Не буду скрывать, что предприятия и бизнес хотят получить от компании более качественный сервис с большей стабильностью. Все, что производит Украина для внутреннего потребления и внешних рынков, вы должны перевезти и доставить", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.



Он также подчеркнул, что Укрзализныцая должна оставаться государственной компанией. В новой стратегии ее развития он призвал прописать обновление подвижного состава, электрификацию и улучшение качества услуг. "Не понимаю, как такая компания, как Укрзализныця может быть убыточной?" - сказал премьер.

