В США призвали Европу сдерживать Россию самостоятельно

США не помогут Европе со сдерживаниием России в случае войны с Китаем. Об этом бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес заявил в интервью BNS, передает Delfi.



«Я убежден, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем», — сказал он. Генерал-лейтенант в отставке отметил, что ранее считал, что это случится через 15 лет, но теперь ожидает войны менее чем через 10 лет.



В то же время сейчас у США «нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать Россию и делать все остальное», считает Ходжес. Поэтому, по его словам, для противодействия Москве необходима прочная европейская опора.

