Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку

Инспектор пограничной службы Украины попытался съесть взятку, из-за получения которой его задержали. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.



Как стало известно, за деньги пограничник помогал беспрепятственно перевозить сигареты из Украины в страны Евросоюза через пункт пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией. Полицейским удалось зафиксировать факт вымогательства одной тысячи долларов.



Во время получения последних 200 долларов инспектора задержали. Чтобы избавиться от улик и избежать ответственности, пограничник решил съесть полученные деньги.



На данный момент полиция проверяет других сотрудников пункта пропуска «Лужанка» на причастность к коррупции. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

