Лукашенко назвал разговоры об автокефалии церкви в Беларуси глупыми

Разговоры об объединении Беларуси с Россией, а также об автокефалии церкви в Беларуси глупые и притянутые за уши.



Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.



"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал Лукашенко.



Он подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может.



"Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - обратил внимание Лукашенко.

