Xiaomi подешевела на шесть миллиардов долларов за три дня

Рыночная стоимость китайского производителя смартфонов Xiaomi за три дня снизилась на 6,2 миллиарда долларов США до 30 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.



В ходе торгов на бирже в Гонконге 10 января стоимость акций опустилась на 3,58% до 9,97 гонконгского доллара (1,23 доллара США) за одну ценную бумагу. За три дня акции подешевели на 17%.



Падение ускорилось 10 января, поскольку в этот день закончился шестимесячный период запрета на продажу акций Xiaomi, начавшийся 10 июля 2018 года в первый день IPO.



Bloomberg предполагает, что акции продают инвесторы, купившие их до IPO в июле. Так, в 2010 году было продано 3,9 миллиарда акций Xiaomi по цене в два гонконгских цента.



Первичное размещение акций Xiaomi на бирже, как отмечает Bloomberg, стало одним из самых «раздутых» в 2018 году. Привлекая инвесторов, банкиры прогнозировали, что рыночная капитализация компании достигнет 100 миллиардов долларов США. В первый день IPO акции Xiaomi стоили 19 гонконгских долларов (2,42 доллара США).

