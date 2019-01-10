Нацбанк оценил потери от нового эмбарго России

Украинский экспортеры не понесут существенных потерь из-за введенных Россией в конце 2018 года ограничений. Об этом в четверг, 10 января, пишет Интерфакс-Украины со ссылкой на ответ Национального банка.



"По оценкам НБУ, общие чистые потери экспорта товаров от новых санкций России, учитывая значительную импортную составляющую в экспорте машиностроения, будут незначительными, а влияние санкций на ВВП - близким к нулю", - говорится в сообщении.



Как отмечают в НБУ, наиболее чувствительными для Украины с учетом относительно ограниченных возможностей переориентации на другие рынки остаются ограничения на поставки продукции машиностроения. В то же время, как показала практика предыдущих лет, экспорт продовольственных товаров и отдельных промышленных товаров, которые попали под санкции России, частично может быть переориентирован на другие рынки, считают в центробанке.

